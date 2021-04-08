Геннадий Орлов: «Я не фанат «Зенита», но хочу чтобы клуб побеждал. Я же из Петербурга»

Теги Зенит премьер-лига Россия Виктор Гусев телевидение Геннадий Орлов Футбол

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что не болеет за «Зенит».

– Услышим еще Вас в эфире?

– На канале «Звезда» комментировал несколько футбольных и хоккейных матчей. С Витей Гусевым комментировали победу сборной с Пановым в Париже в 1999 году, когда наши выиграли 3:2.

– Но почему не назначают?

– Назначение комментаторов – это всегда большая политика. Не назначают, видимо, из-за того, что я так «накормил», ведя матчи «Зенита».

Но я же из Петербурга, все равно я хочу чтобы «Зенит» побеждал – естественно, я же здесь живу, как без этого?

Но я не болельщик и не фанат «Зенита». Я болею за красивый футбол.

Между прочим, во времена СССР я тоже комментировал «Зенит» и никогда ко мне не было никаких замечаний! Я всегда старался оценивать эпизод таким, как он есть, независимо от того, кто в какой футболке – если Марадона хорош, то он хорош, – сказал Орлов.

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