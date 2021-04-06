Погба о Моуринью: «Сульшер может не ставить игроков в состав, но он не отодвинет их, будто они не существуют. В этом разница»

Полузащитник рассказал о разнице между тренерами и .

«Мои отношения с Сульшером отличаются [от отношений с Моуринью]. Оле не пойдет против игроков. Оле может не ставить игроков в состав, но он не отодвинет их, будто они не существуют. В этом разница между Моуринью и Оле.

У меня были прекрасные отношения с Моуринью, все это видели, а на следующий день что-то происходит, и никто не знает что. Это та странность, что была у меня с Моуринью, и я не могу это объяснить, потому что сам не понимаю. Вот так», – сказал француз.

Погба и Моуринью вместе работали в «МЮ» с 2016 по 2018 год.

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