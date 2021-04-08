«Реал» и Модрич договорились о продлении контракта на год. Игрок согласился на понижение зарплаты

Полузащитник Лука Модрич проведет еще один сезон в «Реале».

Стороны договорились о продлении контракта до лета 2022 года, сообщает As. 35-летний игрок согласился на предложенное «сливочными» понижение зарплаты.

Хорват провел в «Реале» 9 сезонов. За это время он сыграл 383 матча за клуб, забил 26 голов и отдал 61 результативную передачу.

В составе мадридской команды Модрич 4 раза выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом . В 2018 году футболист выиграл «Золотой мяч».

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