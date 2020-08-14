Роналду представил линейку очков CR7 eyewear

Нападающий Криштиану Роналду представил новую линейку очков, которую выпустила компания Italia Independent, принадлежащая , бизнесмену и члену семьи Аньелли, владеющей и автоконцерном FIAT.

Очки выпущены под названием «CR7 eyewear».

«Компания с гордостью представляет новую коллекцию очков CR7 eyewear. Ее цель – продемонстрировать миру внешний вид и стиль Криштиану Роналду еще сильнее.

Это человек, которого следует считать настоящем наследием футбольной планеты, учитывая, сколько рекордов он уже побил. Роналду через жертвы и упорство, страсть и постоянное стремление к результату изменил историю футбола и продолжает это делать.

Этот человек останется в нашей памяти не только благодаря бесконечному количеству забитых голов, но и благодаря своему личному следу в истории футбола. Чемпион, легенда. Одним словом – CR7», – сказано в пресс-релизе компании.

Фото: Tuttosport