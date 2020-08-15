💍Роналду подарил Джорджине кольцо за 615 тысяч фунтов от Cartier в честь помолвки (The Sun)

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подарил кольцо своей невесте Джорджине Родригес.

По информации The Sun, португалец подарил девушке кольцо от Cartier. Его стоимость оценивается в 615 тысяч фунтов.

Отмечается, что это самое дорогое кольцо из тех, что футболисты когда-либо дарили своим девушкам.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Роналду сделал Джорджине предложение, а она дала согласие. Тогда же стало известно, что пара пока не планирует свадьбу, дата мероприятия также не назначена.

У португальца четверо детей. Его первый сын родился в 2010 году от неизвестной матери, в 2017 году у него родились близнецы от суррогатной матери, а также Алана Мартина, матерью которой является Джорджина.

Фото: The Sun

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