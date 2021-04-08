Пеп Гвардиола: «Сити» в полуфинале ЛЧ лишь во второй раз. Мы начинаем писать историю»

Главный тренер подвел итоги ответного матча 1/4 финала с дортмундской «Боруссией» (2:1).

«Я невероятно рад за клуб, за руководство, за фанатов – за каждого!

Клуб вышел в полуфинал лишь во второй раз, так что у него нет особой истории на этом этапе, но мы начинаем ее писать.

Мы играли прекрасно, не считая первых десяти минут, когда соперник был хорош.

Я очень рад выходу в полуфинал, попаданию в число 4 лучших команд Европы. Мы постараемся хорошо выступить против больших, сильных клубов», – заявил Гвардиола BT Sport.

«Ман Сити» – единственная команда без поражений в этой ЛЧ. Разница мячей – 21:3