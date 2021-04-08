Милнер о 0:0 с «Реалом»: «Ливерпуль» был лучшей командой и сделал достаточно для победы»

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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:0, первый матч – 1:3).

«Наша игра, интенсивность и желание были на хорошем уровне. Но мы не воспользовались голевыми моментами – в этом вся разница.

Позитив заключается в том, что мы создавали моменты. Мы явно были лучшей командой и сделали достаточно для победы в матче.

Если бы в первой игре показали такую же интенсивность, то результат был бы другим. Но в совокупности двух матчей мы показали себя недостаточно хорошо.

Сейчас важно играть с тем же желанием и интенсивностью. Надеюсь, что мы попадем в топ-4 в чемпионате», – заявил Милнер.

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