«Флик примет предложение возглавить сборную Германии». Маттеус о тренере «Баварии»

Главный тренер «Баварии» , скорее всего, возглавит сборную Германии, сообщил бывший игрок клуба .

«Это была последняя игра Лиги чемпионов для Ханси Флика в качестве тренера «Баварии».

Он приоритетный кандидат для Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Леву. Флик примет предложение летом», – сказал Маттеус в эфире Sky Germany.

Флик возглавил клуб из Мюнхена в 2019 году. В «Баварии» он выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов.

С августа 2006 по июль 2014 года Флик был ассистентом главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, который оставит свой пост после Евро-2020.

Вчера вылетела от «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:3).

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