Перес переизбран президентом «Реала» безальтернативно. Он был единственным кандидатом

был автоматически переизбран на пост президента «Реала», поскольку стал единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в выборах.

Таким образом, проводить голосование не потребовалось.

Менеджер будет руководить мадридским клубом с 2021 по 2025 год. Он стал единственным человеком, которому удалось гарантировать поступление 124 миллионов евро в «Реал» (это 15% от бюджета клуба).

Перес возглавляет мадридский клуб последние 12 лет, ранее он также руководил «Реалом» с 2000 по 2006 год.

В «Реале», в отличие от «Барселоны», уже 12 лет нет конкурентных выборов. Перес придумал правила, которые отсекают оппонентов