Мэр Мадрида: «Перес считал, что рука Фелипе – это пенальти, говорил о статистике судьи. Не согласен с ним»

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда, болеющий за «Атлетико», рассказал, как смотрел матч 26-го тура в одной ложе с президентом «Реала» .

«Один вопрос, по которому мы не нашли согласия, – это игра рукой. Флорентино считает, что это пенальти. Кроме того, он сразу же привел статистику: судья Эрнандес Эрнандес впервые из последних 11 раз подошел к монитору ВАР и не поменял свое изначальное решение. Ему дали такую статистику, и он рассказал мне об этом.

Мне показалось, что все в порядке. Любопытные сведения. Перес считал, что это была игра рукой, но фанат «Атлетико», сидевший рядом с ним, вообще так не думал.

Я не считаю, что в этом движении рукой было какое-то намерение. Фелипе прыгает, не видит мяч. Если назначить здесь пенальти, это будет означать, что защитникам нельзя прыгать», – сказал Мартинес-Альмейда в программе El Partidazo на Cadena Cope.

«Атлетико» после критики судейства от «Реала»: «Некоторые привыкли, что им всегда дует попутный ветер»

«Атлетико» контролировал первый тайм дерби благодаря смелому плану Симеоне. Затем игра раскрылась, и рывки Каземиро спасли «Реал»