Переса, вероятно, переизберут президентом «Реала» безальтернативно

Комиссия по выборам президента одобрила кандидатуру , действующего главы клуба.

Апелляции против баллотирования 74-летнего функционера на новый срок могут быть поданы в течение двух дней.

По информации Marca, других кандидатов на пост президента «Реала» зарегистрировано не будет, поэтому Переса переизберут безальтернативно еще на 4 года и без проведения голосования.

Перес возглавляет мадридский клуб последние 12 лет, ранее он также руководил «Реалом» с 2000 по 2006 год.

В «Реале», в отличие от «Барселоны», уже 12 лет нет конкурентных выборов. Перес придумал правила, которые отсекают оппонентов