Сандро Шварц: «У Москвы особая энергия. Вижу, насколько это чистый город. Я очень впечатлен»

Главный тренер поделился впечатлениями от Москвы.

– Москва – очень большой город. Что вам нравится и не нравится? На пробки, например, жалуются.

– Хотел бы отметить, что у меня прекрасный водитель, который всегда старается эти пробки объехать.

Я очень впечатлен Москвой. Когда у нас есть выходные, мы с удовольствием выезжаем в город с тренерским штабом.

Мне очень нравится культура, я впечатлен Красной площадью. В этом городе чувствуется особая энергия. Помимо всего прочего, я вижу, насколько Москва чистый город, это очень бросается в глаза.

Если бы мне два года назад сказали, что я окажусь в Москве, я бы вряд ли поверил, но сейчас я здесь и этому благодарен.

– Понятно, что иностранцу непросто учить русский язык. вы будете?

– Я уже учу русский язык. Преподаватель, который со мной занимается, доволен моим прогрессом.

Сейчас в моем лексиконе появилось достаточно много русских слов: «дай пас», «играй», «обводи», «спокойно». Мне очень нравится учить, и я буду продолжать, – сказал немец в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».