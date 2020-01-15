Винисиус о выборе между «Реалом» и «Барсой»: «У меня было три дня, но я хотел играть за величайший клуб»

Вингер Винисиус Жуниор рассказал, почему в 2017 году решил перейти в стан «сливочных», несмотря на интерес со стороны «Барселоны».

«Это произошло сразу после того, как я вернулся с чемпионата Южной Америки U17 в Чили 2017 года. В прессе уже ходили слухи, но я никогда не верил им.

В результате и «Реал», и сделали предложения, а у меня было всего три дня, чтобы принять решение. Я всегда хотел играть за величайший клуб, поэтому выбрал «Реал».

Мои родители посетили оба клуба, «сливочные» понравились им больше. Я хотел того же. Чувствовал, что их проект больше подходил мне. «Реал» дает много игрового времени молодым игрокам, как я. Тогда у них был выдающийся период в Лиге чемпионов», – сказал Винисиус.

Винисиус побил рекорд Месси, став самым молодым автором гола в класико в Ла Лиге в XXI веке