Моуринью об 1:3 с «МЮ»: «Возможно, Погба должны были удалить. «Тоттенхэм» не заслужил такого»

Главный тренер высказался после матча с (1:3).

«Мы играли против хорошей команды с множеством сильных игроков в полузащите. У нас были прекрасные шансы забить второй гол. Мы попали в каркас и доминировали в тот период.

Я считаю, что игра была хорошей. Мое мнение – мы совсем не заслужили такого результата. Нам не повезло, потому что, возможно, Погба должен был быть удален за игру локтем против .

Я больше ничего не знаю о ВАР. Я больше ничего не понимаю. Иногда получаешь то, что нужно, иногда нет. Я не знаю, как это комментировать. Больше голы не празднуют, потому что боятся», – сказал Моуринью.

Главным арбитром матча был Крис Кавана.