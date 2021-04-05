Моуринью об 1:3 с «МЮ»: «Возможно, Погба должны были удалить. «Тоттенхэм» не заслужил такого»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Поль Погба Серж Орье Крис Кавана видеоповторы Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался после матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Мы играли против хорошей команды с множеством сильных игроков в полузащите. У нас были прекрасные шансы забить второй гол. Мы попали в каркас и доминировали в тот период.

Я считаю, что игра была хорошей. Мое мнение – мы совсем не заслужили такого результата. Нам не повезло, потому что, возможно, Погба должен был быть удален за игру локтем против Сержа Орье.

Я больше ничего не знаю о ВАР. Я больше ничего не понимаю. Иногда получаешь то, что нужно, иногда нет. Я не знаю, как это комментировать. Больше голы не празднуют, потому что боятся», – сказал Моуринью.

Главным арбитром матча был Крис Кавана.

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