Семак о 2:1 с «Сочи»: «Сложный матч, затратили много сил и эмоций. Вся борьба будет дальше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча РПЛ с «Сочи» (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Сложный матч. В психологическом плане пришлось непросто, пропустили первыми, затратили большое количество сил и эмоций. Сделали один шаг вперед, вся борьба будет дальше.

– Оздоев второй матч подряд не попадает в старт. В чем он сейчас уступает конкурентам?

– Вендел смотрится очень хорошо, выходит в центре. Здесь у нас больше креатива.

У Оздоева была травма, выбыл из тонуса. В следующем матче будет играть тот, кто лучше готов, более нужен команде.

– Как улучшить реализацию Азмуна?

– В этом периоде количество моментов очень большое, реализация помешала набрать больше очков.

Мы должны создавать больше, работать над завершением. Это устойчивый навык, другого пути нет. Азмун и так забил два, помог команде.

– Будете болеть за «Локомотив» сегодня?

– Конечно, хочется, чтобы прямые конкуренты теряли очки. Но все зависит от нас, надеюсь, осечек будет немного. Думаю, терять очки еще будут все, – сказал Семак.

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