Виктор Гончаренко: «Краснодар» – ментально сильная команда, просто попали в зону турбулентности»

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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в 25-м туре РПЛ. 

«Когда ты получаешь такую неудачную серию, нужно приложить очень много усилий, чтобы это изменить. Команда должна понимать, что в такие моменты нужно всем работать, стиснув зубы.

По защите не могу сказать, что мне что-то не понравилось, по сравнению с предыдущими матчами. Но мое и командное понимание должно улучшаться.

У нас ментально сильная команда, просто попали в зону турбулентности. Сколько нужно времени? Нам нужно хорошо подготовиться к следующему чемпионату», – сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

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