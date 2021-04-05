Бензема прервал серию из 9 класико без голов в Ла Лиге. У него 19 (10+9) баллов в 36 матчах против «Барсы»

играет с «Барселоной» (2:0, первый тайм) в 30-м туре .

Счет в матче открыл форвард на 13-й минуте. Он пяткой замкнул прострел хавбека с правого фланга, отправив мяч в ближний угол ворот каталонцев.

33-летний француз до этого не забивал в класико в рамках Ла Лиги девять матчей подряд с апреля 2016 года.

Если брать все турниры, то Бензема в последний раз забивал «Барсе» в августе 2017 года в Суперкубке Испании.

C тех пор он не мог поразить ворота сине-гранатовых 11 игр подряд (девять в чемпионате, две в Кубке Испании).

Теперь у него 10 голов и 9 голевых передач в 36 матчах против «Барселоны».

В текущем сезоне Бензема забил 19 голов в . Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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