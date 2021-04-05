Валерий Карпин: «Ростов» не мог попасть с 13 метров, а у «Рубина» залетело. Вот и вся разница»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).
– Как сегодня оцените игру «Ростова»?
– Все было видно. За исключением первых 15 минут, владели инициативой, моменты были. Подвела реализация. Все остальное – нормально.
– Прокомментируйте пропущенный мяч. Были претензии по поводу нарушения правил?
– Не знаю, нарушение это или нет. Тот мяч нельзя было терять. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а у «Рубина» залетело. Вот и вся разница.
– Почему Махатадзе покинул поле в первом тайме?
– Не вошел в игру.
– Почему в концовке было меньше моментов?
– Думаю, после замен стали действовать не лучшим образом. Игроки должны были усилить игру, но они не вошли в нее.
– Выход Терентьева обусловлен более высокой скоростью, чем у Козлова? Как он справился со своей задачей?
– Справился, была тяжелая задача.
– Почему не было в заявке Алеэсами?
– Повреждение.
– В чем «Рубин» сегодня превзошел «Ростов»?
– Только в реализации, – сказал Карпин.