Юсупов о матче с «Зенитом»: «Сочи» нужно проверить свои силы на чемпионе. Их и не нужно анализировать»

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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Зенита».

– Все нормально, три дня прошло после игры. Завтра выйдем свежими.

– Помогает ли набрать физический тонус, когда столько матчей?

– У всех по-разному. Мне лучше больше играть, а не тренироваться. У многих других игроков то же самое.

– В чем сильные и слабые стороны «Зенита»?

– Еще не анализировали, но этого делать и не нужно. Играем против чемпиона, нужно проверить свои силы на чемпионе. Сегодня последние детали тренерский штаб подскажет, – сказал Юсупов.

«Сочи» примет «Зенит» завтра, 11 апреля. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

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