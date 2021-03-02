Юсупов о матче с «Зенитом»: «Сочи» нужно проверить свои силы на чемпионе. Их и не нужно анализировать»

Полузащитник «Сочи» высказался о предстоящем матче 25-го тура против .

– Все нормально, три дня прошло после игры. Завтра выйдем свежими.

– Помогает ли набрать физический тонус, когда столько матчей?

– У всех по-разному. Мне лучше больше играть, а не тренироваться. У многих других игроков то же самое.

– В чем сильные и слабые стороны «Зенита»?

– Еще не анализировали, но этого делать и не нужно. Играем против чемпиона, нужно проверить свои силы на чемпионе. Сегодня последние детали тренерский штаб подскажет, – сказал Юсупов.

примет «Зенит» завтра, 11 апреля. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.