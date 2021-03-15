«Аль-Садд» Хави завершил чемпионат Катара без поражений: 60 очков в 22 турах, общий счет – 77:14

Теги Барселона Хави высшая лига Катар Аль-Садд Футбол

«Аль-Садд» под руководством Хави в заключительном туре чемпионата Катара был сильнее клуба «Катар» (3:0).

Команда Хави обеспечила себе чемпионство еще за четыре тура до конца и сейчас завершила чемпионат без поражений.

«Аль-Садд» набрал 60 очков, выиграв 19 матчей из 22. Команда забила больше всех голов (77) и пропустила меньше всех (14).

Напомним, Хави выиграл шесть трофеев в тренерской карьере.

Катар мечтает о полуфинале домашнего ЧМ. Наняли тренера из «Барсы», играют в стиле «Атлетико», им помогают Хави и Рауль
 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья