«Аль-Садд» Хави завершил чемпионат Катара без поражений: 60 очков в 22 турах, общий счет – 77:14

под руководством Хави в заключительном туре чемпионата Катара был сильнее клуба «Катар» (3:0).

Команда Хави обеспечила себе чемпионство еще за четыре тура до конца и сейчас завершила чемпионат без поражений.

«Аль-Садд» набрал 60 очков, выиграв 19 матчей из 22. Команда забила больше всех голов (77) и пропустила меньше всех (14).

Напомним, Хави выиграл шесть трофеев в тренерской карьере.

Катар мечтает о полуфинале домашнего ЧМ. Наняли тренера из «Барсы», играют в стиле «Атлетико», им помогают Хави и Рауль

