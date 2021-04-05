Денис Угаров: «В «Зените» воспитанники – скорее обуза. Попробуй усадить на лавку звезду за 20-40 млн евро»

Бывший полузащитник , тренер СШОР сине-бело-голубых считает, что петербургский клуб не доверяет воспитанникам.

– В чем секрет преображения «Локомотива», который после рестарта сезона одержал семь побед в официальных матчах, ни разу даже вничью не сыграв?

– По составу «Локомотив» не превосходит остальных преследователей «Зенита». Николич хорошо поработал на сборах, внес интересные изменения в тактические схемы и доверяет воспитанникам клуба. В отличие от «Зенита», где собственные воспитанники – скорее обуза.

– Не только в «Локомотиве», но и в трех других московских клубах регулярно появляются в основном составе воспитанники собственных академий…

– Когда «Газпром» перестанет выделять такие деньги на покупку таких футболистов, как Малком, они и в «Зените» могут появиться. Когда покупают игрока за десятки миллионов евро, тренерский штаб становится заложником ситуации. Попробуй надолго усадить на лавку звезду, за которую заплатили 20 или даже 40 млн евро! – сказал Угаров.