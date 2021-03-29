Судью, взявшего автограф у Холанда, отстранили от работы в чемпионате Румынии

Линейный арбитр Октавиан Шовре временно отстранен от работы в чемпионате Румынии по решению местного судейского комитета.

Рефери не будет работать в бригаде в последнем туре чемпионата Румынии, сообщает журналист Эмануэль Рошу.

Ранее Шовре взял автограф у форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда после матча 1/4 финала с «Манчестер Сити» (1:2). Неизвестно, связано ли отстранение с этим эпизодом.

После игры выяснилось, что Шовре попросил автограф, чтобы передать его центру помощи людям с аутизмом.

Лайнсмен попросил автограф у Холанда не просто так, а для благотворительного аукциона. Судья уже 5 лет помогает фонду