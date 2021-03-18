Игорь Шалимов: «Мусаев сдался. Видимо, было стыдно смотреть в глаза Галицкому»

Бывший тренер высказался об уходе с поста главного тренера южан.

«Мусаев ушел сам. Если мы берем этот момент, то сам Галицкий не увольнял бы его до конца сезона. Думаю, клуб даже не искал никакого нового тренера. «Краснодар» явно не собирался убирать наставника. Хотели дойти до конца сезона, в еврокубки они все равно не попадают.

Травм был много, у Мусаева были заслуги, но так случилось. Сейчас два варианта: либо до конца сезона будет тренер в качестве исполняющего обязанности, либо будут искать тренера на постоянной основе, который ничего на шесть игр не поменяет.

Рассчитываю, что они могут попасть в Лигу Европы? Я в это не верю, народ в верхней части таблицы нормально себя ощущает. Мусаев убитый, поэтому не стали его уговаривать. Галицкий посмотрел и все понял.

Мурад сдался. Он мог дойти до конца, но он все понимал. Видимо, ему было стыдно смотреть в глаза Галицкому. Сказал: «Я больше не могу, избавьте меня от мучений», – сказал Шалимов.