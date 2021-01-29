Месси – лучший игрок первой четверти года, Роналду – 5-й, Левандовски и Жоржиньо делят 2-е место (CIES)

Международный центр спортивных исследований (CIES) подвел итоги первой четверти 2021 года, оценив выступления футболистов из топ-5 лиг.

Организация создала уникальную методику, которая позволяет оценивать полезность футболистов вне зависимости от позиции, на которой они выступают. В этом рейтинге оценивался период с 1 января 2021 года. CIES дал оценику футболистам каждого из 98 клубов топ-5 лиг, однако в рейтинг вошли только те игроки, которые на этом отрезке провели на поле не менее 2/3 сыгранных командой минут.

Лучшим игроком на старте 2021 года был признан форвард «Барселоны» Лионель Месси. Он отыграл 998 минут, его коэффициент – 92,5 из 100. Второе место делят нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (1106 минут) и полузащитник «Челси» Жоржиньо (799 минут). Рейтинг обоих игроков – 89,5 из 100. Третью строчку занимает защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш (1335 минут, рейтинг – 89,4). Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал пятым (1191 минута, рейтинг – 89,3).

Список 10 лучших футболистов первой четверти 2021 года по версии CIES выглядит так:

1. Лионель Месси («Барселона»);

2-3. Роберт Левандовски («Бавария»);

2-3. Жоржиньо («Челси»);

4. Рубеш Диаш («Манчестер Сити»);

5. Криштиану Роналду («Ювентус»);

6-7. Набиль Фекир («Бетис») – 892 минуты на поле, рейтинг – 87,6;

6-7. Тони Кроос («Реал») – 905 минут, рейтинг – 87,6;

8. Андре Силва («Айнтрахт») – 1047 минут, рейтинг – 87,4;

9. Лоренцо Инсинье («Наполи») – 1096 минут, рейтинг – 87;

10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 878 минут, рейтинг – 86,4.

С полным списком можно ознакомиться здесь.