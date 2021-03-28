Василий Березуцкий останется в штабе ЦСКА как минимум до конца сезона

Василий Березуцкий в ближайшее время не покинет тренерский штаб ЦСКА.
38-летний экс-футболист продолжит работу в московском клубе как минимум до конца сезона, сообщает Sport24.
Ранее утверждалось, что Василий может войти в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре».
22 марта ЦСКА объявил об уходе Гончаренко. Белоруса сменил хорват Ивица Олич.
Сегодня ЦСКА покинули работавшие с Гончаренко тренеры Александр Ермакович и Руслан Зубик. Ожидается, что Ермакович окажется в «Краснодаре».
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