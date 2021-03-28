Василий Березуцкий останется в штабе ЦСКА как минимум до конца сезона

в ближайшее время не покинет тренерский штаб ЦСКА.

38-летний экс-футболист продолжит работу в московском клубе как минимум до конца сезона, сообщает Sport24.

Ранее утверждалось, что Василий может войти в тренерский штаб в «Краснодаре».

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