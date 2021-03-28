Куртуа о лучших вратарях: «Облак, тер Стеген, Алиссон, я. Оставлю публике право расставить нас по местам»

Вратарь ответил на вопрос о том, кого считает лучшими голкиперами мира на данный момент.

«Такие вопросы всегда сложны, уровень вратарей сейчас очень высок. Есть поколения голкиперов.

Облак, тер Стеген, , я. Мы все примерно одного возраста, одного поколения. Нойер все еще в порядке. Но группа такая, оставлю публике право расставить нас по местам.

С детства я был большим поклонником Касильяса, но позже, повзрослев, понял, что он ниже меня и у него другой стиль. Поэтому я начал следить за ван дер Саром, который тоже был моим кумиром.

Также я восхищался Чехом, не забудем и Буффона, легенда. В плане ориентира на позиции это скорее был ван дер Сар», – сказал Куртуа.