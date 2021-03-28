Юрген Клопп: «80% камбэка с «Барселоной» – болельщики. Сейчас все по-другому, но я обещаю, что мы выложимся на все сто»

Главный тренер после поражения от «Реала» (1:3) в первом матче 1/4 финала чемпионов высказался о сравнении ситуации с противостоянием с «Барселоной» в 2019 году.

Мерсисайдцы уступили в первом матче в гостях со счетом 0:3 в рамках полуфинала ЛЧ, а дома победили со счетом 4:0.

«Когда мы проиграли «Барселоне» 0:3, мы провели хороший матч. Но в этот раз было не так. был лучше. Но мы все еще можем создать ему проблемы.

Восемьдесят процентов камбэка с «Барселоной» обеспечили болельщики, сейчас другая ситуация. Но я обещаю, что мы выложимся на все сто процентов, а там посмотрим», – сказал Клопп.