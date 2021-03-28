«Реал» победил «Ливерпуль» 4-й раз подряд. Общий счет – 10:2

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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Ливерпуль». (3:1).

Мадридцы одержали четвертую подряд победу над мерсисайдцами.

Ранее они обыграли соперника (3:1) в финале ЛЧ-2017/18, а в 2014 году дважды всухую победили в группе ЛЧ – 3:0 и 1:0.

До этого «Ливерпуль» дважды подряд обыгрывал «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2009 году (4:0, 1:0).

Кроме того, «красные» побеждали «сливочных» в финале Кубка европейских чемпионов-1980/81 (1:0).

В следующий раз команды сыграют 14 апреля.

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