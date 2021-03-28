Экс-арбитр Андухар Оливер о голе «Барсы»: «Его должны были отменить, Альба нарушил правила за 10 секунд до этого»

Бывший судья Андухар Оливер заявил, что гол «Барселоны» в ворота «Вальядолида» в концовке матча 29-го тура Ла Лиги (1:0) нельзя было засчитывать.
«Гол должны были отменить, потому что за 10 секунд до удара Дембеле Альба нарушил правила на Роке Месе при отборе мяча», – заявил Оливер.
Также экс-арбитр отметил, что судья матча Сантьяго Хайме Латре ошибся, удалив с поля Оскара Плано на 79-й минуте.
«Барса» тяжело победила «Вальядолид» – с голом в большинстве на 90-й минуте. Зато теперь до «Атлетико» всего 1 очко