Экс-арбитр Андухар Оливер о голе «Барсы»: «Его должны были отменить, Альба нарушил правила за 10 секунд до этого»

Бывший судья Андухар Оливер заявил, что гол «Барселоны» в ворота «Вальядолида» в концовке матча 29-го тура Ла Лиги (1:0) нельзя было засчитывать.

«Гол должны были отменить, потому что за 10 секунд до удара Дембеле Альба нарушил правила на при отборе мяча», – заявил Оливер.

Также экс-арбитр отметил, что судья матча ошибся, удалив с поля на 79-й минуте.

«Барса» тяжело победила «Вальядолид» – с голом в большинстве на 90-й минуте. Зато теперь до «Атлетико» всего 1 очко