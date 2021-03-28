Роберто Карлос после игры «Барсы»: «Уверен, этот судья получит в награду матч на выходных»

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Директор «Реала» по вопросам международных связей Роберто Карлос, ранее выступавший за мадридский клуб, высказался о работе арбитра Хайме Латре в матче 29-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вальядолидом» (1:0).

Судья удалил полузащитника «Вальядолида» Оскара Плано на 79-й минуте при счете 0:0. За оставшиеся 11 минут каталонцы смогли забить победный гол.

«Уверен, после сегодняшнего этот судья получит какой-то матч на выходных в качестве награды», – написал Роберто Карлос.

В субботу, 10 апреля, «Реал» примет «Барселону» в 30-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

«Барса» тяжело победила «Вальядолид» – с голом в большинстве на 90-й минуте. Зато теперь до «Атлетико» всего 1 очко

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