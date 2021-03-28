Месси о судье матча с «Вальядолидом»: «Он ищет повод, чтобы показать мне желтую. Невероятно»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был недоволен работой судьи Хайме Латре в матче 29-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (1:0).
Если бы аргентинец получил желтую карточку в этой игре, то пропустил бы класико. В такой же ситуации находился полузащитник «Барсы» Френки де Йонг. Матч с «Реалом» пройдет в следующем туре.
Камеры телеканала Movistar+ выхватили слова Месси по поводу работы арбитра, обращенные к делегату «Барселоны» Карлесу Навалю: «Он ищет повод, чтобы показать мне карточку. Бууу, невероятно».