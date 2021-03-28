Месси о судье матча с «Вальядолидом»: «Он ищет повод, чтобы показать мне желтую. Невероятно»

Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига судьи Вальядолид Сантьяго Хайме Латре Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был недоволен работой судьи Хайме Латре в матче 29-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (1:0).

Если бы аргентинец получил желтую карточку в этой игре, то пропустил бы класико. В такой же ситуации находился полузащитник «Барсы» Френки де Йонг. Матч с «Реалом» пройдет в следующем туре.

Камеры телеканала Movistar+ выхватили слова Месси по поводу работы арбитра, обращенные к делегату «Барселоны» Карлесу Навалю: «Он ищет повод, чтобы показать мне карточку. Бууу, невероятно».

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