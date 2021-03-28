Лангле об удалении игрока «Вальядолида»: «Заслуженная красная. Он ударил Дембеле сзади»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле высказался о сложной победе над «Вальядолидом» (1:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.
Судья Хайме Латре удалил полузащитника «Вальядолида» Оскара Плано на 79-й минуте при счете 0:0. За оставшиеся 11 минут каталонцы смогли забить победный гол.
«Это доказывает, что Ла Лига очень трудна. Мы должны бороться в каждом матче, чтобы побеждать. У нас было много моментов, и Усман [Дембеле] забил победный гол в самой концовке. Нужно продолжать работу, потому что впереди еще много матчей.
Мы играли с очень хорошей командой, которая оставила все силы на поле. Это был сложный матч, мы одержали важную победу».
Об игре Дембеле
«Вы удивлены? Я нет. Он долго не мог выходить на поле из-за травм. Сейчас у него есть возможность играть каждую неделю. Когда физически он в порядке, то так и выглядит».
О судействе
«Решение об удалении было принято быстро. Усман получил удар, и судья принял решение. Мне нечего добавить. Считаю, что это заслуженная красная карточка за удар сзади, который получил Усман.
Это плоды нашей работы. Мы много трудились в последние месяцы. Сначала все шло не так, как мы хотели, но теперь ситуация изменилась», – сказал Лангле.
«Барса» тяжело победила «Вальядолид» – с голом в большинстве на 90-й минуте. Зато теперь до «Атлетико» всего 1 очко