Лангле об удалении игрока «Вальядолида»: «Заслуженная красная. Он ударил Дембеле сзади»

Защитник «Барселоны» высказался о сложной победе над «Вальядолидом» (1:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.

Судья Хайме Латре удалил полузащитника Оскара Плано на 79-й минуте при счете 0:0. За оставшиеся 11 минут каталонцы смогли забить победный гол.

«Это доказывает, что очень трудна. Мы должны бороться в каждом матче, чтобы побеждать. У нас было много моментов, и Усман [Дембеле] забил победный гол в самой концовке. Нужно продолжать работу, потому что впереди еще много матчей.

Мы играли с очень хорошей командой, которая оставила все силы на поле. Это был сложный матч, мы одержали важную победу».

Об игре Дембеле

«Вы удивлены? Я нет. Он долго не мог выходить на поле из-за травм. Сейчас у него есть возможность играть каждую неделю. Когда физически он в порядке, то так и выглядит».

О судействе

«Решение об удалении было принято быстро. Усман получил удар, и судья принял решение. Мне нечего добавить. Считаю, что это заслуженная красная карточка за удар сзади, который получил Усман.

Это плоды нашей работы. Мы много трудились в последние месяцы. Сначала все шло не так, как мы хотели, но теперь ситуация изменилась», – сказал Лангле.

«Барса» тяжело победила «Вальядолид» – с голом в большинстве на 90-й минуте. Зато теперь до «Атлетико» всего 1 очко