«Краснодар» не ожидал просьбы Мусаева об отставке («Р-Спорт»)

Решение Мурада Мусаева подать в отставку с поста главного тренера «Краснодара» после поражения от «Ахмата» (0:5) было неожиданным для руководства клуба, хотя оно и пошло навстречу 37-летнему специалисту.

«Для клуба решение Мусаева стало неожиданностью. Он пришел к руководству и попросил об отставке. Руководство пошло навстречу тренеру и приняло заявление.

Новый тренер будет назначен в ближайшее время», – сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – главный, но не единственный кандидат на замену Мусаеву.

Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара». Он возглавил основную команду в 2018 году.

Под его руководством «Краснодар» дважды завоевал бронзовые медали Премьер-лиги и дебютировал в Лиге чемпионов.

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