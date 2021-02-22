Румменигге о Холанде: «У «Баварии» игрок мирового класса на этой позиции. Не знаю, откуда берутся слухи»

Председатель правления «Баварии» прокомментировал слухи об интересе к нападающему дортмундской .

«Я не знаю, откуда берутся эти слухи. Могу сказать только одно: на этой позиции у нас играет футболист мирового класса.

У Роберта Левандовски контракт до 2023 года. И я убежден: с его профессионализмом это еще не конец. Посмотрите, как он тренируется и заботится о своем теле», – сказал Румменигге.

Роберт забил 35 голов в 25 матчах Бундеслиги в этом сезоне, а Эрлинг, который младше на 12 лет, – 21 мяч в 21 игре.

Румменигге о Левандовском: «Он будет даже лучше Роналду в 35 лет. Когда я вижу его тело, то думаю, что Роберт похож на Адониса»