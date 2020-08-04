Румменигге о Левандовском: «Он будет даже лучше Роналду в 35 лет. Когда я вижу его тело, то думаю, что Роберт похож на Адониса»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о нападающем команды .

«Возможно, это лучший профессионал из тех, что я видел здесь. Роберт будет даже лучше в 35 лет, чем в этом возрасте.

Левандовски является невероятным примером для молодежи. Его диета, образ жизни ориентированы на успех. Когда я вижу его тело, находясь в раздевалке, то думаю, что он похож на Адониса (персонаж древнегреческой мифологии, который славился своей красотой – прим. Sports.ru). Оно не может быть лучше», – сказал Румменигге в интервью Welt am Sonntag.

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