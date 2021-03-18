Малком – лучший в РПЛ по эффективности обводок, Хвича – по количеству

Теги Спартак ЦСКА Зенит Рубин премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Роман Зобнин Никола Влашич Малком Вандерсон Чидера Эджуке Хвича Кварацхелия Футбол

РПЛ опубликовала статистику лучших игроков лиги по обводкам по итогам 23 туров.

Больше всех успешных попыток дриблинга на данный момент произвел хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия – 149 из 284 (52% эффективности).

Лучшим по проценту успешных обводок стал полузащитник «Зенита» Малком – 76 (61 успешная попытка из 80).

Следом идут Вандерсон из «Краснодара» (65 успешных обводок из 91, 71%), Никола Влашич из ЦСКА (82 из 122, 67%), Роман Зобнин из «Спартака» (72 из 108, 67%) и хавбек армейцев Чидера Эджуке (94 из 143, 66%).

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья