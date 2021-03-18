Малком – лучший в РПЛ по эффективности обводок, Хвича – по количеству

РПЛ опубликовала статистику лучших игроков лиги по обводкам по итогам 23 туров.
Больше всех успешных попыток дриблинга на данный момент произвел хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия – 149 из 284 (52% эффективности).
Лучшим по проценту успешных обводок стал полузащитник «Зенита» Малком – 76 (61 успешная попытка из 80).
Следом идут Вандерсон из «Краснодара» (65 успешных обводок из 91, 71%), Никола Влашич из ЦСКА (82 из 122, 67%), Роман Зобнин из «Спартака» (72 из 108, 67%) и хавбек армейцев Чидера Эджуке (94 из 143, 66%).
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