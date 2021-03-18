Малком – лучший в РПЛ по эффективности обводок, Хвича – по количеству

РПЛ опубликовала статистику лучших игроков лиги по обводкам по итогам 23 туров.

Больше всех успешных попыток дриблинга на данный момент произвел хавбек Хвича Кварацхелия – 149 из 284 (52% эффективности).

Лучшим по проценту успешных обводок стал полузащитник Малком – 76 (61 успешная попытка из 80).

Следом идут Вандерсон из (65 успешных обводок из 91, 71%), Никола Влашич из (82 из 122, 67%), Роман Зобнин из (72 из 108, 67%) и хавбек армейцев Чидера Эджуке (94 из 143, 66%).