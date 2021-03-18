Оздоев о Словакии: «Не сказал бы, что очень сильная команда. Должны были выигрывать»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев высказался об уровне Словакии после поражения в рамках квалификации ЧМ-2022 (1:2).

– Что можешь сказать о Словакии как о команде?

– Как команда не сказал бы, что очень сильная. Команда играет, футболисты неплохие, но мы должны были выигрывать этот матч.

– После того, как отыгрались, показалось, что можем дожать.

– Это тот момент – когда забиваешь, сразу прилив сил, думаешь, что еще забьешь. Получилось, что пропустили, потом имели моменты, но не смогли отыграться.

– Шесть очков в трех матчах, как оценишь результат?

– Хотелось бы больше, но что поделаешь. Надо смотреть на реальность – мы никак не сможем прибавить на данном этапе.

Надо набирать очки в следующих матчах, забрать свои очки и больше не терять, – сказал Оздоев.

А что там в группе России? Хорваты формально лидируют, но их календарь сложнее