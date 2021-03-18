Дзюба, Головин, Жирков, Жемалетдинов и Кузяев – в старте сборной России на матч со Словакией

Стал известен стартовый состав сборной России на игру 3-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года против Словакии.

С первых минут на поле выйдут Антон Шунин, Федор Кудряшов, , Андрей Семенов, , Далер Кузяев, Магомед Оздоев, , , и Рифат Жемалетдинов.

Запасные: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Роман Нойштедтер, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Максим Мухин, Резиуан Мирзов, Александр Соболев, Антон Заболотный.

Отметим, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал вносить изменения в стартовый состав команды по сравнению с игрой против Словении.

Матч между сборными России и Словакии начнется в 21:45 по московскому времени. На Sports.ru можно будет посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция.