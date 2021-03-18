Травма Кокорина серьезнее, чем предполагалось. Он точно не сыграет с «Дженоа», матч с «Аталантой» – под вопросом

Нападающий «Фиорентины» продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в игре 25-го тура Серии А против «Ромы» (1:2).

Мышечная травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Футболист точно не попадет в заявку «Фиорентины» на матч 29-го тура итальянского чемпионата против , который пройдет 3 апреля. В лучшем случае россиянин вернется на поле к игре 30-го тура Серии А против «Аталанты», которая состоится 11 апреля. Однако не исключается, что восстановление Кокорина после травмы может растянуться на еще более долгий срок.

Сегодня Кокорин вернулся во Флоренцию из Рима, где он находился с 19 марта и проходил курс лечения. Игрок уже сдал тест на коронавирус, его результат оказался отрицательным, что позволит футболисту тренироваться на клубной базе с завтрашнего дня. Встреча Кокорина с новым главным тренером «Фиорентины» также запланирована на завтра.

В этом сезоне 30-летний нападающий принял участие в 3 матчах Серии А. С его статистикой можно ознакомиться здесь.