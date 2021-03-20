В АПЛ хотят внедрить полуавтоматическую систему фиксации офсайдов с 2022 года

В Англии намерены бороться с ошибками при фиксировании офсайдов.

С сезона-2022/23 в планируют внедрить полуавтоматическую систему фиксации положения «вне игры». Это позволит автоматически проверять офсайд, а ВАР немедленно предупреждать судей — аналогично тому, как используется технология фиксации взятия ворот.

Ожидается, что система в ближайшее время получит одобрение от ФИФА. Ее уже тестировали на клубном ЧМ в Катаре.

Фух, скоро забудем про странные офсайдные линии. У ФИФА новая технология: вне игры определит нейросеть, решение за 3-5 секунд