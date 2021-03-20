Экс-тренер «Гамбурга» Финк – в списке кандидатов на пост тренера «Спартака»

«Спартак» продолжает мониторить рынок на предмет поиска нового тренера на замену Доменико Тедеско, который покинет свой пост по окончании сезона.
Как сообщает журналист SportItalia, в списке московского клуба находится немец Торстен Финк. Последним местом работы 53-летний специалиста был японский «Виссел Кобе», который он покинул в 2020 году.
Также он известен по работе в «Гамбурге». Ранее сообщалось, что агенты Финка предлагали его услуги «Спартаку» еще в январе, москвичи приняли это к сведению.