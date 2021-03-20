Экс-тренер «Гамбурга» Финк – в списке кандидатов на пост тренера «Спартака»

Теги Спартак Гамбург Виссел Кобе премьер-лига Россия Торстен Финк Доменико Тедеско Футбол

«Спартак» продолжает мониторить рынок на предмет поиска нового тренера на замену Доменико Тедеско, который покинет свой пост по окончании сезона.

Как сообщает журналист SportItalia,  в списке московского клуба находится немец Торстен Финк. Последним местом работы 53-летний специалиста был японский «Виссел Кобе», который он покинул в 2020 году.

Также он известен по работе в «Гамбурге». Ранее сообщалось, что агенты Финка предлагали его услуги «Спартаку» еще в январе, москвичи приняли это к сведению.

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