Экс-тренер «Гамбурга» Финк – в списке кандидатов на пост тренера «Спартака»

«Спартак» продолжает мониторить рынок на предмет поиска нового тренера на замену , который покинет свой пост по окончании сезона.

Как сообщает журналист SportItalia, в списке московского клуба находится немец . Последним местом работы 53-летний специалиста был японский , который он покинул в 2020 году.

Также он известен по работе в . Ранее сообщалось, что агенты Финка предлагали его услуги еще в январе, москвичи приняли это к сведению.