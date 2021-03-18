«В Норвегии нет социального неравенства, как в России, где учитель получает 30 тысяч, а футболисты – миллионы. Мне платили как кассиру». Вратарь СКА Городовой о странах

Голкипер хабаровского СКА Алексей Городовой рассказал о выступлениях в норвежском с 2017 по 2018 год.

– Главное отличие типичного норвежского клуба от российского?

– Норвежский клуб живет за свой счет, никаких государственных денег.

Раз в неделю у нас была обязательная работа. Норвежские футболисты брали списки людей из города и обзванивали их: «Здравствуйте, я футболист клуба «Конгсвингер», меня зовут Фредрик. Вы не хотели бы помочь финансово клубу, купив нашу продукцию или просто пожертвовав определенную сумму денег? Вы также можете приобрести сезонный абонемент, у нас как раз сейчас проходит розыгрыш – в конце сезона вы можете выиграть машину».

Иностранцев объединяли в тройки – мы ездили по домам и предлагали сувениры либо просто просили помочь клубу деньгами. Люди без проблем переводили в среднем по 5-6 тысяч рублей, если считать на наши деньги. Кто-то покупал перчатки, шарфы, шапки. Там это повсеместная практика. Горожане помогают хоккейным, баскетбольным, гандбольным командам.

Хотя вот лично мне было как-то стыдно предлагать что-то, я некомфортно себя чувствовал. А вот другие легионеры вообще без проблем общались, рассказывали: «Приходите на наши матчи, покупайте абонементы». Короче, язык подвязан.

– Ты все время в сторонке стоял?

– Да, стоял, все время улыбался. Ребята говорили: «А вот это Алексей, он из России». И все обычно: «О, русский! Давай! Давай! Хай! Хай!» На норвежском пару слов скажу, они посмеются.

– Почему этим занимались футболисты? Пиар-акция или футболистам дают больше денег?

– Чтобы болельщики понимали, что ты не какая-то суперзвезда. Ты точно такой же человек, как и они. Можешь встретить их на улице, прийти к ним домой, просто пообщаться.

Там нет социального неравенства, как в России, где учитель получает 30 тысяч, а футболисты – миллионы.

– И что, этих денег хватало на содержание клуба?

– Нет, конечно. Там куча спонсоров. У нас на майках было 10 спонсоров: ресторан, строительная компания, мобильный оператор, банк очень много денег давал.

Ну и зарплаты у футболистов там очень маленькие. Вот у меня была зарплата как у местного кассира в магазине.

– И сколько получают норвежские кассиры?

– У меня была зарплата 18 тысяч крон, при этом 33% отдавал государству. Чистыми выходило около 80 тысяч рублей.

Еще нужно было за жилье заплатить, еду купить – там же все очень дорого. В итоге с каждого месяца я мог тысяч по 10-20 отложить, – сказал Городовой.