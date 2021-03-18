Журналист Геннадий Орлов высказался об игроках сборной России после матча квалификации ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«В сборной у нас почти все игроки эпизода. Миранчук опять особо ничего не показал. А вы видели, что творил его одноклубник Иличич? Четверых накрутил! Откуда у него силы? И почему у наших ребят их нет?

Казалось, надо было сделать выводы после неудач в еврокубках. Но что-то не то… Это очень серьезный вопрос. Тренеры должны расти и добиваться прогресса своих подопечных.

Наши защитники не впечатляют. Жирков? Сам тот факт, что он продолжает играть, – это же позор для молодых! Почему до сих пор никто его не вытеснил из состава? Юрий и рад бы, наверное, уже уйти. Но альтернативы нет», – сказал Орлов.

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