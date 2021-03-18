Томас Мюллер: «Пеп надирал нам задницу на каждой тренировке, желая доказать миру, что он может снова добиться успеха»

Полузащитник «Баварии» высказался о бывшем тренере мюнхенцев , возглавляющем .

«Последние два года «Ливерпуль» был великолепен. Но обычно хорошая команда с Пепом Гвардиолой берет титул, это точно. В плане подготовки своей команды, подготовки к матчам с небольшими командами он лучший. Но когда две топ-команды играют между собой [в Лиге чемпионов], разница не так велика, чтобы не учитывать фактор случайности.

Пеп пришел в «Баварию» после наших больших побед в 2013-м. Он изо всех сил старался добиться успеха. Так что у нас не было времени останавливаться на достигнутом, потому что Пеп надирал нам задницу на каждой тренировке, желая доказать всему миру, что он может снова сделать это в новой лиге.

В «Баварии» у него всегда был план, но после 10 минут матча у нас появлялось еще 4-5 планов. Он все менял. Он смотрел на соперника и думал: «Ой, мой первый план был недостаточно хорош» или «Мой первый план не сработал», – рассказал Мюллер.

За три сезона в «Баварии» Гвардиола трижды стал чемпионом Германии, но не смог выиграть чемпионов.