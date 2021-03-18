Черчесов о том, почему выпустил Мухина: «Во-первых, он умеет играть в футбол. По нему не было сомнений»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями после домашней победы над Словенией (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

– Почему выпустить решили Мухина?

– В первую очередь, это связано с тем, что он умеет играть в футбол. Нам нужны его способности перекрывать зоны, он мобильный. По нему сомнений не было.

– В чем для вас разница в функционале Жиркова и Караваева?

– Жирков более опытный и рассудительный. В начале игры нужен был его опыт и спокойствие, во втором тайме Юрий подустал, нужна была мобильность, способность перекрывать зоны. Караваев с этим справился. Жиркову 90 минут сложно играть, но мы рады, что он помог выиграть нам сегодня, – сказал Черчесов.

Дзюба уложил Словению дублем. Остался всего гол до Кержакова, потом будет новая цель – рекорд Блохина