17-летний Захарян стал самым молодым автором гола в истории финальных турниров молодежных Евро

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян установил рекорд финальных турниров молодежных чемпионатов Европы.

Россиянин вчера абил Исландии (4:1) в возрасте 17 лет 9 месяцев и 27 дней, став самым молодым бомбардиров финальных турниров молодежных Евро.

Захарян побил рекорд бельгийца Яри Версхарена, который забил Италии в возрасте 17 лет 11 месяцев 10 дней.

1. Арсен Захарян (Россия) – 17 лет 9 месяцев и 27 дней.

2. Яри Версхарен (Бельгия) – 17 лет 11 месяцев 10 дней

3. Джек Родуэлл (Англия) – 18 лет 3 месяца 11 дней

4. Йохан Фонлантен (Швейцария) – 18 лет 3 месяца 28 дней

5. Симон Вукчевич (Сербия и Черногория) – 18 лет 4 месяца

6. Милан Барош (Чехия) – 18 лет 7 месяцев 4 дня

7. Рауль (Испания) – 18 лет 9 месяцев

8. Марио Балотелли (Италия) – 18 лет 10 месяцев 7 дней

9. Серхат Акын (Турция) – 18 лет 11 месяцев 27 дней

10. Транкильо Барнетта (Швейцария) – 19 лет 11 дней.

Ураган молодежки на старте Евро: блеснули Захарян и Чалов, Макаров традиционно нафинтил! Вынесли исландцев – 4:1

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