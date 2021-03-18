17-летний Захарян стал самым молодым автором гола в истории финальных турниров молодежных Евро

Полузащитник установил рекорд финальных турниров молодежных чемпионатов Европы.

Россиянин вчера абил Исландии (4:1) в возрасте 17 лет 9 месяцев и 27 дней, став самым молодым бомбардиров финальных турниров молодежных Евро.

Захарян побил рекорд бельгийца , который забил Италии в возрасте 17 лет 11 месяцев 10 дней.

1. Арсен Захарян (Россия) – 17 лет 9 месяцев и 27 дней.

2. Яри Версхарен (Бельгия) – 17 лет 11 месяцев 10 дней

3. (Англия) – 18 лет 3 месяца 11 дней

4. (Швейцария) – 18 лет 3 месяца 28 дней

5. (Сербия и Черногория) – 18 лет 4 месяца

6. (Чехия) – 18 лет 7 месяцев 4 дня

7. Рауль (Испания) – 18 лет 9 месяцев

8. (Италия) – 18 лет 10 месяцев 7 дней

9. Серхат Акын (Турция) – 18 лет 11 месяцев 27 дней

10. (Швейцария) – 19 лет 11 дней.

Ураган молодежки на старте Евро: блеснули Захарян и Чалов, Макаров традиционно нафинтил! Вынесли исландцев – 4:1