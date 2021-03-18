17-летний Захарян стал самым молодым автором гола в истории финальных турниров молодежных Евро

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян установил рекорд финальных турниров молодежных чемпионатов Европы.
Россиянин вчера абил Исландии (4:1) в возрасте 17 лет 9 месяцев и 27 дней, став самым молодым бомбардиров финальных турниров молодежных Евро.
Захарян побил рекорд бельгийца Яри Версхарена, который забил Италии в возрасте 17 лет 11 месяцев 10 дней.
1. Арсен Захарян (Россия) – 17 лет 9 месяцев и 27 дней.
2. Яри Версхарен (Бельгия) – 17 лет 11 месяцев 10 дней
3. Джек Родуэлл (Англия) – 18 лет 3 месяца 11 дней
4. Йохан Фонлантен (Швейцария) – 18 лет 3 месяца 28 дней
5. Симон Вукчевич (Сербия и Черногория) – 18 лет 4 месяца
6. Милан Барош (Чехия) – 18 лет 7 месяцев 4 дня
7. Рауль (Испания) – 18 лет 9 месяцев
8. Марио Балотелли (Италия) – 18 лет 10 месяцев 7 дней
9. Серхат Акын (Турция) – 18 лет 11 месяцев 27 дней
10. Транкильо Барнетта (Швейцария) – 19 лет 11 дней.
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