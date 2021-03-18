Артем Дзюба: «Со Словенией будет другая игра, другой рисунок и другие скорости»

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался на ряд тем в преддверии матча со Словенией.

О 3:1 с Мальтой

«Непростая победа. Мы к тому и готовились, что очень организованная команда, дома прилично играет. Конечно, не совсем матч получился, но рады, что взяли три очка в этом непростом матче».

О гонке бомбардиров

«Да, я обогнал Владимира Бесчастных. Я помню, смотрел, как Кержаков догонял и обгонял его. Для него это такое событие было. В любом случае очень приятно обогнать Владимира».

О результатах других игр в группе

« [удивила победой над хорватами]. Понимал, что Хорватии будет тяжело, но не ожидал, что они [словенцы] выиграют. Ну и то, что Кипр вничью сыграет со Словакией – по обзору Кипр даже был ближе к победе.

Мы понимали, что группа будет непростая, ровная, что, наверное, все будет решаться в матча со Словенией, Хорватией, Словакией. И нужно не терять очки с Мальтой и Кипром. Кто меньше потеряет, тот и будет на вершине».

О матче со Словенией

«Будет совершенно другая игра, совсем другой рисунок, другой ритм и другие скорости. Мальту нужно забыть. Главное – набрали три очка. Важно, что мы никого не потеряли. Надеемся, что с Ионовым все в порядке, Оздоев подойдет к матчу».

Совсем не идеальная, но нужная победа России. Кузяев – полезнейший, Дзюба обогнал Бесчастных