Хавбеку «Дортмунда» Беллингему прислали эмодзи с обезьяной в инстаграме. Клуб осудил расизм

Полузащитник дортмундской Джуд Беллингем подвергся расистским оскорблениям в интернете.

17-летний футболист опубликовал скриншот сообщений от пользователей инстаграма, в которых, в частности, упоминается его мать, а также используются эмодзи с обезьяной.

Джуд так подписал скриншот: «Просто еще один день в соцсетях...»

Пресс-служба «Боруссии» разместила этот скриншот в официальном твиттере и написала: «Расизм – это не мнение! Мы осуждаем расистские комментарии в адрес Джуда Беллингема».

Фото: инстаграм Джуда Беллингема