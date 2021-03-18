Кержаков о 90-х: «Фильм «Брат» – вот это мое воспоминание о Питере. Бандитские разборки, труповозка утром»

Бывший нападающий , сейчас возглавляющий «Томь», в интервью ютуб-каналу «Sports Интервью» поделился воспоминаниями о жизни в Петербурге в начале 1990-х.

«В Кингисеппе по 8-9 месяцев родителям не платили зарплату. Они собирали клюкву и сдавали ее, чтобы были хоть какие-то деньги. Закладывали свои кольца обручальные. Так многие жили в начале 90-х.

Взросление и отрочество провел в Питере, но там было не легче. Рядом с училищем олимпийского резерва частенько стреляли.

Разборки бандитские были. Труповозка утром. Видел, как выносили на носилках трупы под покрывалом или в мешке. Страшновато было ходить на рынок.

Фильм «Брат» – вот это мое воспоминание о Питере, когда мне было 12-13», – сказал Кержаков.

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