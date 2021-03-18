У Батуренко из «Ротора» нет лицензии Pro. Он не может работать главным тренером («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Ротор Юрий Батуренко Чемпионат.com Футбол

У нового главного тренера «Ротора» Юрия Батуренко нет лицензии Pro, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

Второй источник сайта подтвердил эти сведения и добавил, что инициатором назначения Батуренко на пост главного тренера «Ротора» является агент Мамука Джугели, чью деятельностью связывают с клубом. 

Специалист без лицензии Pro не имеет права официально занимать пост главного тренера команды. Он может входить в штаб или руководить тренировочным процессом команды, но главным тренером быть не может.

Сейчас волгоградский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 23 туров чемпионата.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья