У Батуренко из «Ротора» нет лицензии Pro. Он не может работать главным тренером («Чемпионат»)

У нового главного тренера Юрия Батуренко нет лицензии Pro, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

Второй источник сайта подтвердил эти сведения и добавил, что инициатором назначения Батуренко на пост главного тренера «Ротора» является агент Мамука Джугели, чью деятельностью связывают с клубом.

Специалист без лицензии Pro не имеет права официально занимать пост главного тренера команды. Он может входить в штаб или руководить тренировочным процессом команды, но главным тренером быть не может.

Сейчас волгоградский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице , набрав 18 очков после 23 туров чемпионата.